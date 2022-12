Coupe du Monde 2022 : Après l'Australie, le vestiaire de l'Argentine encense Messi

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Lionel Messi a permis à l'Argentine de battre l'Australie et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Avant le choc face aux Pays-Bas de ce vendredi soir, la Pulga a été encensé par le vestiaire de l'Albiceleste, plus précisément par Nahuel Molina et Emiliano Martinez.

Malgré des débuts poussifs en Coupe du Monde, l'Argentine a terminé à la première place du groupe C, devant la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite. Ayant validé son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar, l' Albiceleste a dû se frotter à l'Australie - deuxième du groupe D - ce samedi soir. Et grâce à un grand Lionel Messi - qui a ouvert le score lors de la rencontre - l'Argentine s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

«On sait que l'on a toujours cet as dans la manche»

Après la victoire de l'Argentine face à l'Australie (2-1), Lionel Messi a vu ses coéquipiers lui rendre un vibrant hommage. En effet, Nahuel Molina et Emiliano Martinez n'ont pas tari d'éloges à l'égard du numéro 10 de l'Albiceleste. « Lionel Messi ? C'est un privilège de jouer avec lui. On sait que l'on doit être patient. On sait qu'il va finir par trouver un petit espace. Et on sait que l'on a toujours cet as dans la manche » , s'est enflammé le défenseur argentin, avant que le gardien de 30 ans n'en rajoute une couche.

«Leo fait avancer l'équipe quand nous avons besoin de lui»