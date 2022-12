Coupe du Monde 2022 : Après la qualification de l'Argentine, Messi reçoit un énorme message

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Lionel Messi était l'un des grands artisans de la victoire de l'Argentine face à l'Australie en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Alors que l'Albiceleste va affronter les Pays-Bas ce vendredi soir en quart de finale, Nahuel Molina a tenu à rendre un vibrant hommage à la Pulga.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'Argentine a dû se frotter à l'Australie ce samedi soir. Et grâce à un Lionel Messi des grands soirs, l' Albiceleste a composté son ticket pour le tour suivant au Qatar.

«C'est un privilège de jouer avec Lionel Messi»

Alors qu'il a ouvert le score face à l'Australie, Lionel Messi a mené l'Argentine vers la victoire ce samedi soir (2-1). Avant le choc face au Pays-Bas ce vendredi soir, Nahuel Molina a pris le temps de rendre hommage au numéro 10 albiceleste.

«On sait qu'il va finir par trouver un petit espace»