Coupe du monde 2022 : La Pologne prépare un coup, danger pour l’équipe de France ?

Face à la France ce dimanche, la Pologne sait qu’elle ne part pas favorite dans ce huitième de finale. Czeslaw Michniewicz compte particulièrement sur Robert Lewandowski pour surprendre l’équipe dirigée par Didier Deschamps, et le sélectionneur polonais aurait travaillé sur deux systèmes en particulier.

Championne en titre, l’équipe de France espère assumer son statut dans cette Coupe du monde. Après avoir vaincu la malédiction en échappant à une élimination dès la phase de poules, les Bleus affronteront la Pologne (16h) dimanche en huitièmes de finale de ce Mondial au Qatar et partent largement favoris, bien que Didier Deschamps reste prudent avant la rencontre.

Deschamps se méfie des Polonais

« Cette équipe de Pologne défend très bien, elle aime ça, elle adore ça. Mais il ne faut pas la limiter à cela. Dans le secteur offensif, c'est une équipe compétitive, avec un noyau de joueurs d'expérience. Dans l'abnégation, il y a du répondant , a notamment confié Deschamps ce samedi en conférence de presse. Il faut limiter l'influence (de Robert Lewandowski). Moins il aura de ballons, moins il sera dangereux. C'est un joueur intelligent, avec une habileté technique, qui utilise très bien son corps. Le moindre ballon peut être dangereux avec lui . » Le sélectionneur des Bleus devrait pour sa part reconduire le même onze que face au Danemark (2-1) la semaine dernière.

La Pologne travaille sur trois systèmes