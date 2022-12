Equipe de France : Deschamps répond à la déclaration de Griezmann

La rédaction

L'équipe de France affronte ce dimanche (16h) la Pologne en huitièmes de finale de Coupe du monde. Un match crucial pour les Bleus lors duquel Didier Deschamps pourra compter sur un Antoine Griezmann rayonnant depuis son repositionnement au milieu de terrain. Plus que jamais, la relation entre les deux hommes semble saine.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Griezmann était particulièrement reconnaissant envers son sélectionneur et entend bien le rendre fier ce dimanche. Didier Deschamps a évidemment réagi à la déclaration du numéro 7 ce samedi matin face aux médias.

«Une relation de confiance»

Fidèle à lui-même, Didier Deschamps est apparu très mesuré dans sa réponse lorsqu'il a évoqué la récente déclaration d'amour d'Antoine Griezmann à son sujet : « Quand on est coach, si on n'aime pas les joueurs... Je n'ai pas à les aimer. Je connais leur potentiel. Le plus important c'est de connaître l'humain. Antoine, comme certaines autres joueurs, il y a une relation de confiance qui s'est développée, ce qui ne m'empêche pas de lui dire des choses qui ne vont pas dans le bon sens, si c'est pour le bien de l'équipe », a expliqué le sélectionneur français.

«Je ne suis pas leur copain»