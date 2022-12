Coupe du monde 2022 : L'équipe type de la phase de groupes

La rédaction

La phase de groupes est terminée depuis ce vendredi soir et la défaite du Brésil face au Cameroun (0-1) ainsi que la victoire de la Suisse sur la Serbie (3-2). L'heure est au bilan pour toutes les nations. Certains joueurs en ont profité pour se démarquer. Le 10 Sport vous propose son équipe type de la phase de groupes du Mondial.

Wojciech Szczesny

Le gardien de la Juventus a été impressionnant. Auteur d'un clean-sheet face au Mexique, il a sorti une prestation XXL face à l'Arabie saoudite en sortant un pénalty, tout ça après avoir réalisé de multiples parades. Il a récidivé face à l'Argentine en repoussant le pénalty de Lionel Messi. Sans lui, la Pologne serait éliminée puisque le Mexique a terminé avec la même différence de buts. Il retrouvera les Bleus de Didier Deschamps ce dimanche.

Achraf Hakimi

Le latéral droit du PSG aura donné de sa personne pour permettre au Maroc de se qualifier. Blessé en ouverture, il a tenu à jouer pour les deux dernières rencontres de sa sélection qui s'est hissée à la première place de son groupe. Il a notamment délivré une passe décisive durant la phase de groupes.

Joško Gvardiol

L'une des sensations de ce début de Mondial. Impérial avec la Croatie, le défenseur central qui évolue au RB Leipzig a impressionné. C'est lui qui a sauvé les siens contre la Belgique en enlevant le ballon de Romeu Lukaku sur la ligne.

Thiago Silva

L'ancien défenseur du PSG est inoxydable. A 38 ans, le joueur de Chelsea est titulaire dans un Brésil très riche de talents. Son expérience aura été essentielle à la qualification de la Séleçao . Sans lui, le Brésil a concédé l'unique but de son parcours face au Cameroun.

Jordi Alba

Loin d'être impérial avec le Barça, Jordi Alba s'est sublimé avec la Roja au Qatar. Le latéral gauche a la confiance de Luis Enrique et il lui rend bien. Passeur décisif à deux reprises, l'ancien partenaire de Lionel Messi au Barça a joué un rôle primordial dans la qualification espagnole.

Bruno Fernandes

Pas au mieux avec Manchester United, le milieu de terrain a brillé avec le Portugal. C'est lui qui a envoyé son équipe au Qatar en inscrivant un doublé face à la Macédoine du Nord. Il a montré qu'il prenait encore un peu plus d'épaisseur dans le groupe en s'imposant comme un élément indéboulonnable au milieu. Brillant aux côtés de Bernardo Silva, il a inscrit un doublé face à l'Uruguay (2-0) et aurait même pu s'offrir un triplé si sa frappe n'avait pas touché le poteau. Il est auteur de deux passes décisives également.

Sofyan Amrabat

Comme souvent avec le Maroc, le milieu de terrain de la Fiorentina joue les couteaux suisses. Sa débauche d'énergie est tout simplement phénoménale. Le Lion de l'Atlas a multiplié les replis défensifs et les projections vers l'avant. C'est la plaque tournante de l'entrejeu marocain.

Antoine Griezmann

On ne l'attendait pas à ce niveau là mais quel plaisir ! Le joueur de l'Atletico de Madrid est métamorphosé depuis le début du Mondial. Replacé en milieu relayeur par Didier Deschamps, il rayonne et enchaine les courses. Essentiel à la récupération, il jouit de son passé d'attaquant pour orienter le jeu à sa guise avec sa magnifique patte gauche. Sa complémentarité avec Kylian Mbappé a fait des ravages. Il aurait pu être récompensé d'un but, injustement refusé face à la Tunisie.

Équipe de France : Mbappé, penaltygate… Griezmann lâche une réponse improbable https://t.co/nU6nq9zPHS pic.twitter.com/nKhWNLuXkt — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Cody Gakpo

A l'instar de Gvardiol, l'ailier du PSV se sait observé par les plus grands clubs européens. Buteur à chaque rencontre, c'est lui qui a lancé les siens. Il a notamment inscrit une magnifique frappe contre l'Equateur. Au sein du sélection des Pays-Bas en manque d'inspiration, Cody Gakpo est la principale menace des siens. Il sera attendu au tournant face aux Etats-Unis ce samedi soir.

Kylian Mbappé

Soucieux de bien faire, l'attaquant du PSG a accepté de s'excentrer en jouant sur l'aile gauche de l'attaque des Bleus . Très remuant, il fait paniquer les défenses adverses. Buteur et passeur d'entrée face à l'Australie, il a entamé son Mondial de la meilleure des façons. Il est sorti du lot face au Danemark en donnant la victoire aux Bleus avec un doublé. Déjà auteur de trois buts, le Bondynois est en mission.

Marcus Rashford