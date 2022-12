Coupe du monde 2022 : La prédiction de Pochettino pour Messi

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino a été l’entraîneur de Lionel Messi au PSG le temps d’une saison lors de l’exercice précédent. Et d’après le technicien argentin et compatriote du septuple Ballon d’or, Messi n’a pas besoin de remporter ce Mondial pour être considéré comme étant le meilleur joueur de l’histoire bien qu’il estime que ce serait juste au vu de l’apport de Messi pour le football.

Lionel Messi a tout gagné au fil de sa carrière, que ce soit au niveau de trophées individuels ou collectifs, à une exception près. En effet, après avoir remporté les Jeux Olympiques avec l’Argentine en 2008 et la Copa America en 2021, il manque une Coupe du monde au septuple Ballon d’or pour qu’il puisse se targuer d’avoir en effet mis les mains sur tous les trophées possibles en club comme en sélection.

Mauricio Pochettino dresse un portrait élogieux de Lionel Messi

Avant le début du Mondial au Qatar qui a ouvert ses portes le 20 novembre dernier, Lionel Messi avait affirmé que ce serait sa cinquième et dernière Coupe du monde, lui qui soufflera sa 36ème bougie en juin prochain. Mais l’attaquant du PSG doit-il à tout prix remporter cette Coupe du monde pour être perçu comme étant le meilleur joueur de tous les temps devant son défunt compatriote argentin Diego Maradona ? Pas d’après Mauricio Pochettino.

Un Mondial pour que Messi soit le meilleur de l’histoire ? «Non, parce que Leo Messi a remporté sept Ballons d’or»