Coupe du monde 2022 : Viré du Qatar, la vérité est dévoilée

Thibault Morlain

Pour le Cameroun, malgré une victoire face au Brésil (1-0), la Coupe du monde s’est arrêtée dès les poules. Cela n’a d’ailleurs pas tout le temps été simple, comme notamment avec la polémique André Onana. Titulaire pour le premier match face à la Suisse, il a ensuite été exclu de sa sélection, quittant ainsi le Qatar et ne terminant pas le Mondial. Mais pourquoi une telle décision ? Des explications ont été apportées.

Lors du deuxième match du Cameroun face à la Serbie à la Coupe du monde, une information a fait énormément parler : l’absence d’André Onana dans les buts camerounais. Dans la foulée, on apprenait alors que le portier de l’Inter Milan avait été exclu de sa sélection. Onana avait d’ailleurs pris la parole à ce propos, confiant : « Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l'équipe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe ».

Coupe du Monde 2022 : La terrible sortie de Lionel Messi avant les Pays-Bas https://t.co/YUlw8FRfLs pic.twitter.com/axzP1olsHt — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Onana agacé par Song ?

Que s’est-il alors passé pour qu’André Onana soit exclu par le Cameroun et quitte le Qatar ? L’Equipe a donné ses informations à propos de cette affaire. Ainsi, il n’y aurait pas eu de clash, mais seulement un geste d’agacement de la part du gardien de la sélection camerounaise. Recadré par Rigobert Song, son sélectionneur, sur une phase de jeu, Onana n’aurait pas apprécié et aurait alors eu un geste d’énervement. Le jour suivant, le Camerounais aurait manqué la séance d’entraînement, soit disant pour des douleurs aux adducteurs. Une excuse qui n’aurait alors pas plu au sélectionneur, qui a ainsi décidé de renvoyer André Onana.

Eto’o soutient son sélectionneur

Rigobert Song avait ainsi tranché pour le sort d’André Onana, mais Samuel Eto’o, président de la Fédération, devait donner son feu vert pour cela. L’ancien du FC Barcelone s’est alors rangé du côté de son sélectionneur, dont il est d’ailleurs très proche. Le renvoi d’Onana était alors acté, lui qui avait encore l’espoir de s’expliquer avec Song et Eto’o, mais cela n’est finalement jamais arrivé et le joueur de l’Inter Milan a fini a acheter lui même son billet pour quitter le Qatar et cette Coupe du monde.