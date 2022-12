Coupe du Monde 2022 : Une nouvelle polémique éclate, le vestiaire du Brésil s'explique

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Brésil a fait le spectacle face à la Corée du Sud. Vainqueur 4-1, la Seleção s'est montrée prolifique et a même ambiancé ses supporters en dansant après ses buts. Toutefois, les célébrations brésiliennes ont créé la polémique, jugées par certains comme étant un manque de respect. Interrogés sur le sujet, Tite et son vestiaire ont tenu à mettre les choses au clair.

Le Brésil n'a laissé aucune chance à la Corée du Sud ce lundi soir. En effet, la Seleção de Tite s'est imposée largement (4-1), validant ainsi son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Enjoués après chacun de leurs buts, les joueurs brésiliens ont multiplié les danses en guise de célébration ce lundi soir, entrainant même leur sélectionneur Tite. Toutefois, le Brésil a créé une nouvelle polémique malgré lui, puisque certains estiment que ses danses d'après-but sont un manque de respect.

«La danse avec Tite représente l'union de l'équipe»

Interrogé après le carton du Brésil face à la Corée du Sud, Tite y es allé de sa mise au point sur les célébrations de son équipe : « Nous essayons de nous adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes et j'essaie de m'adapter un peu à leur langue, et une partie de leur langue est la danse. Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but, le bonheur de l'équipe, le bonheur de la performance. Il n'y a eu aucun manque de respect envers l'adversaire ni envers Paulo Bento pour qui j'ai beaucoup de respect ».

«Nous devons les suivre, mais toujours dans le respect des autres équipes»