Coupe du monde 2022 : Avec Neymar, le Brésil surclasse la Corée du Sud

La rédaction

Opposé à la Corée du Sud pour son huitième de finale, le Brésil a déroulé (4-1) et retrouve sans difficulté la Croatie en quart. Une rencontre marquée notamment par le retour de Neymar, auteur d’un but.

Le Brésil s’est amusé face à la Corée du Sud (4-1). Alors que Neymar retrouvait le onze de la Seleção après sa blessure à la cheville droite, les hommes de Tite ont livré une prestation XXL, menant 4 buts à 0 à la mi-temps grâce à Vinicius (7’), Neymar (13’ sur penalty), Richarlison (29’) et Lucas Paqueta (36’). La seconde période sera moins animée, avec notamment la réalisation de Taeguk permettant aux Coréens de sauver l’honneur, mais le Brésil ne tremblera pas et apparaît plus que jamais comme l’un des gros favoris de ce Mondial, avant son quart de finale contre la Croatie.