Équipe de France : Après son coup gagnant, Macron dévoile son pronostic avant l'Angleterre

Amadou Diawara

Avant le duel entre la France et la Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde, Emmanuel Macron a réussi à prédire le score de la rencontre et les buteurs. Alors que les Bleus vont affronter l'Angleterre ce samedi soir, le président de la République a annoncé une victoire tricolore. Pour le score, Emmanuel Macron compte se prononcer jeudi ou vendredi.

Première du groupe D, l'équipe de France a joué sa place en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Pologne. Et comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, les Bleus se sont qualifiés en l'emportant 3-1 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. « Je pense qu’on gagne 3-1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français » , avait pronostiqué le président de la République à quelques heures du coup d'envoi de France-Pologne.

Alors que la France de Didier Deschamps affrontera l'Angleterre ce samedi soir en quart de finale de la Coupe du Monde, Emmanuel Macron a prédit une victoire des Bleus . Toutefois, le président de la République souhaite attendre jeudi ou vendredi pour dévoiler le score final de la rencontre.

