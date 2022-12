Coupe du monde 2022 : Le Brésil déclenche une vive polémique au Qatar

Thibault Morlain

Le Brésil sera donc au rendez-vous des quarts de finale pour cette Coupe du monde 2022. En effet, la Seleçao a facilement battu la Corée du Sud ce lundi (4-1) grâce à ces buts de Vinicius Jr, Richarlison, Neymar et Lucas Paqueta. Et à chaque fois, tous les joueurs du Brésil ont explosé de joie, faisant une danse commune pour célébrer cela. Mais cela n'est clairement pas passé aux yeux des observateurs et cela a alors valu énormément de critiques aux quintuples champions du monde.

« Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois »

Désormais consultant à la télévision, l'ancien joueur de Manchester United et international irlandais, Roy Keane s'est ainsi emporté contre les danses des Brésiliens après avoir marqué. Rapporté par RMC , il a notamment lâché : « Fantastique finition de Vinicius, excellent début de match. Mais je n'ai jamais vu autant de danse. (...) Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois. Je ne peux pas croire ce que je regarde, c'est comme regarder Strictly Come Dancing. C'est très irrespetueux vis-à-vis de l'adversaire ».

« Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but »