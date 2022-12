France - Angleterre : Un joueur menace de ne pas jouer le match

Thibault Morlain

Alors que la France affrontera l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, on ne sait toujours pas si Raheem Sterling pourra être présent pour ce rendez-vous. En effet, le joueur de Chelsea a quitté le Qatar pour retourner auprès de sa famille suite à un cambriolage. La question est maintenant de savoir si Sterling réintègrera le groupe des Three Lions. Des précisions ont alors été données à ce sujet.

Actuellement, Raheem Sterling n'est plus au Qatar avec l'équipe d'Angleterre. En effet, alors que l'ailier était absent pour la rencontre face au Sénégal, c'est parce qu'il est retourné chez lui, auprès de sa famille, suite à un cambriolage. Parti réconforter ses proches, Sterling pourrait donc manquer la rencontre face à l'équipe de France samedi.

Un retour avec l'Angleterre ?

Raheem Sterling sera-t-il alors présent avec l'Angleterre pour affronter l'équipe de France ? Pour The Sun , une source en a dit plus sur le possible retour du joueur de Chelsea avec les Three Lions, expliquant : « Raheem a dit à tout le monde qu'il n'y avait aucune chance qu'il revienne s'il n'était pas sûr à 100% que sa famille soit en sécurité ».

« Ils veulent se sentir en sécurité »