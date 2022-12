Coupe du monde 2022 : Nouvelle polémique avec Cristiano Ronaldo, le vestiaire sort du silence

Pierrick Levallet

Ce mardi, Fernando Santos a fait un choix surprenant dans son onze de départ. Contre la Suisse, le sélectionneur du Portugal a fait débuter Cristiano Ronaldo sur le banc. Une nouvelle polémique s'est alors déclenchée après la partie. Fernando Santos a alors tenu à justifier son choix. Pepe, lui aussi, s'est livré sur ce sujet.

Ce mardi, le Portugal s’est facilement imposé face à la Suisse (6-1) et a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. La Seleçao sera opposée au Maroc ce samedi. Mais en attendant la rencontre, une nouvelle polémique a éclaté au Portugal et elle concerne Cristiano Ronaldo. Contre la Suisse, Fernando Santos a préféré Gonçalo Ramos à l’attaquant de 37 ans dans son onze titulaire. Le quintuple Ballon d’Or, et capitaine de la sélection, a alors commencé le match sur le banc. Une décision qui n’a pas vraiment fait l’unanimité au Portugal, malgré le large succès des hommes de Fernando Santos sans Cristiano Ronaldo.

«Il a donné l'exemple d'un capitaine»

Le sélectionneur du Portugal a alors justifié son choix après la partie. « Cristiano et Ramos sont des joueurs différents. Il n'y a pas de problème avec le capitaine de l'équipe nationale. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. Il a donné l'exemple d'un capitaine » a expliqué Fernando Santos. Et il n’a pas été le seul à avoir été interrogé sur le sujet.

Le collectif avant tout d’après Pepe