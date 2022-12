Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une réponse fracassante pour son avenir

Pierrick Levallet

Annoncé en Arabie Saoudite depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait même fait l'objet d'une offre à 200M€ par saison. Quelques rumeurs annoncent un accord déjà trouvé avec le club d'Al Nassr. Interrogé sur le sujet en zone mixte ce mardi, Cristiano Ronaldo a alors mis les choses au clair.

Ne se sentant plus désiré à Manchester United et vivant un calvaire sous les ordres d’Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a dit stop. Avant le Mondial, il a fait une sortie médiatique choc sur les Red Devils . Résultat, le club mancunien a rompu son contrat avec le Portugais quelques jours plus tard. Désormais, Cristiano Ronaldo doit se trouver un nouveau club. Et il est fortement convoité par une équipe inattendue.

Mercato : Cristiano Ronaldo a une priorité claire pour son avenir https://t.co/DL5Wg9AkxR pic.twitter.com/OalcqFJQLT — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

L’Arabie Saoudite pousse pour Cristiano Ronaldo

Depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est annoncé du côté d’Al Nassr en Arabie Saoudite. Certains échos ont même fait part d’une offre de deux saisons à hauteur de 200M€ annuels. D’autres évoquent un accord trouvé entre les deux parties.

Cristiano Ronaldo dément l’accord avec Al Nassr