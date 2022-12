Mercato : Un deal légendaire en préparation pour Cristiano Ronaldo, l'Arabie saoudite s’en mêle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis qu’il a résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est libre de s’engager où il veut. Puisque les offres ne se bousculent pas en Europe, le Portugais pourrait bien filer en Arabie Saoudite, à Al Nassr. Le gouvernement saoudien soutiendrait d’ailleurs le club entraîné par Rudi Garcia car l’arrivée de Ronaldo renforcerait le statut du pays en vue du Mondial 2030 qu’il souhaite co-organiser.

Et si la carrière de Cristiano Ronaldo en Europe était terminée ? Ce lundi, Marca est allé dans ce sens en annonçant un accord entre l’attaquant portugais et Al Nassr. Le club saoudien aurait fait une offre XXL à l’ancien joueur de Manchester United et elle aurait été acceptée. Et Al Nassr ne s’y serait pas pris seul…

Cristiano Ronaldo pourrait aider l’Arabie Saoudite… pour le Mondial 2030 !

D’après les informations de 90min , le gouvernement saoudien donnerait tout son soutien à Al Nassr, le club entraîné par Rudi Garcia. L’objectif est clair : boucler l’arrivée de Cristiano Ronaldo afin de renforcer le statut de l’Arabie Saoudite en vue de la Coupe du monde 2030 qu’elle souhaite co-organiser.

Il décidera après la Coupe du monde

Pour le moment, rien n’est bouclé puisque Cristiano Ronaldo se concentre sur sa Coupe du monde et le huitième de finale contre la Suisse. Mais dès la fin du Mondial, les choses devraient s’accélérer pour l’avenir du quintuple Ballon d’Or.