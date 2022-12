Mercato : En feu au Qatar avec l'équipe de France, il pourrait remplacer Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Repositionné dans un rôle plus défensif, Antoine Griezmann brille actuellement sur les pelouses de la Coupe du monde et il aurait tapé dans l'œil de Manchester United. L'international français serait effectivement dans le viseur des Red Devils qui cherchent un remplaçant à Cristiano Ronaldo.

Au tout début de la Coupe du monde, l'annonce est tombée. Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de Manchester United. Par le biais d'un communiqué, les Red Devils ont effectivement annoncé la rupture du contrat de la star portugaise qui sera retrouve donc libre sur le marché en quête d'un nouveau club. De son côté, Manchester United cherche le remplaçant du quintuple Ballon d'Or.

Griezmann dans le viseur de Manchester United ?

Et les Mancuniens pourraient bien regarder du côté de l'équipe de France afin de dénicher le joueur qui remplacera Cristiano Ronaldo. En effet, selon les informations de Media Foot , Manchester United aurait lancé l'opération Antoine Griezmann. En difficulté en Liga depuis son transfert au FC Barcelone, le natif de Mâcon devrait être transféré définitivement à l'Atlético de Madrid en fin de saison pour environ 20M€, mais un départ dans la foulée n'est pas à exclure.

Impressionnant dans son nouveau rôle

D'autant plus qu'Antoine Griezmann retrouve des couleurs au Qatar. Placé un grand plus bas par Didier Deschamps dans un rôle de relayeur aux côtés d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, le joueur de l'Atlético de Madrid brille et ses prestations à la Coupe du monde auraient donc convaincu Manchester United.