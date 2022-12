Coupe du monde 2022 : La bombe d'Eden Hazard après le fiasco de la Belgique

Thibault Morlain

Pour la Belgique, cette Coupe du monde 2022 a été une véritable catastrophe. En effet, les Diables Rouges ont été éliminés dès les poules, alros qu'en interne, les tensions auraient plombé le vestiaire. Suite à ce fiasco, la question était de savoir qui serait présent pour le début du nouveau projet. Cela ne sera pas le cas d'Eden Hazard, qui vient de faire une très grande annonce.

Troisième de la dernière Coupe du monde, la Belgique a fait pire en 2022 au Qatar. Alors que la génération dorée menée par Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou encore Romelu Lukaku avait à coeur d'enfin remporter un trophée, cela a donc viré au fiasco. Dans un groupe avec le Maroc, la Croatie et le Canada, les hommes de Roberto Martinez ont terminé à la 3ème place, ne se qualifiant pas pour les huitièmes de finale. Un terrible échec pour la Belgique, ce qui met ainsi un terme à un cycle pour la sélection. Alors que Roberto Martinez a annoncé son départ, plusieurs joueurs pourraient également s'arrêter là. Les regards se tournaient alors avec Eden Hazard, qui, à 31 ans, a bel et bien décidé de dire stop avec la Belgique.

« J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale »

En effet, ce mercredi, quelques jours après l'élimination de la Belgique à la Coupe du monde 2022, Eden Hazard a lâché une bombe sur ses réseaux sociaux. Le joueur du Real Madrid a ainsi officialisé la nouvelle : il ne reportera plus le maillot des Diables Rouges, ayant décidé de prendre sa retraite internationale. « Une page se tourne aujourd'hui... Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez... #onestensemble », a posté Eden Hazard.

🔴 OFFICIEL ! Eden Hazard MET UN TERME à sa carrière internationale ! 🇧🇪💔Merci pour tout Capitaine, on t'aimera toujours. pic.twitter.com/yfiFCqk0nu — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) December 7, 2022

