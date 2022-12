Coupe du monde 2022 : Nouvelle révélation sur Cristiano Ronaldo après la polémique

Pierrick Levallet

Écarté du onze titulaire contre la Suisse ce mardi, Cristiano Ronaldo fait de nouveau l'objet d'une polémique. Le choix de Fernando Santos fait jaser, malgré le succès retentissant du Portugal (6-1). Par ailleurs, l'attaquant de 37 ans n'a pas répondu à la séance d'entraînement organisée par le sélectionneur au lendemain de la rencontre.

Si le Portugal a facilement décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s’imposant 6-1 contre la Suisse, certains choix de Fernando Santos font jaser. Le sélectionneur portugais a notamment préféré aligner Gonçalo Ramos au coup d’envoi, laissant Cristiano Ronaldo sur le banc jusqu’à la 73e minute. Cette décision a créé une nouvelle polémique. Et elle pourrait bien prendre de l’ampleur prochainement.

Cristiano Ronaldo avec les titulaires à l’entraînement

À en croire les informations de MARCA , Fernando Santos a organisé une séance d’entraînement pour les remplaçants sur le terrain au lendemain de la victoire contre la Suisse. Sauf qu’à la surprise générale, Cristiano Ronaldo n’a pas répondu présent. L’attaquant de 37 ans est resté dans le gymnase, où les titulaires s’entraînaient à moins haute intensité. Pourtant, en interne on indique que Cristiano Ronaldo est en parfaite santé et qu'il ne souffre de rien. Alors indice pour la rencontre face au Maroc ou simple caprice du quintuple Ballon d’Or après sa non titularisation ce mardi ?

Le clan Ronaldo pousse un coup de gueule