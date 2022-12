Equipe de France : Walker provoque Mbappé, qui va l'emporter ?

La rédaction

A quelques heures du choc entre l'équipe de France et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. L'attaquant du PSG affole en effet les compteurs depuis le début du Mondial, au point qu'on se demande qui peut le stopper. Kyle Walker semble persuadé qu'il sera le joueur tant attendu. Mais le défenseur de Manchester City a-t-il parlé un peu vite ?

Tout le monde ne parle que de lui. Auteur de 5 buts depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est le meilleur joueur depuis le début de la Coupe du monde. Par conséquent, il sera encore l'arme numéro 1 de l'équipe de France en quart de finale contre l'Angleterre. A tel point qu'en conférence de presse, la majorité des questions portent sur Kylian Mbappé. Mais les Anglais peuvent-ils stopper le crack de Bondy ?

Walker est persuadé de pouvoir arrêter Kylian Mbappé

Kyle Walker en est persuadé. Le latéral droit de Manchester City sera confronté directement à Kylian Mbappé samedi soir, et il semble savoir comment le contenir. « Les matches que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi », confiait-il en conférence de presse.

«On a tous confiance en Kylian»