Équipe de France : Avant son duel avec Mbappé, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Après avoir battu la Pologne (3-1), l’équipe de France sera opposée à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde samedi prochain (20h). La question que se posent les Three Lions est désormais de savoir comment stopper Kylian Mbappé, auteur de cinq buts depuis le début de la compétition. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Kyle Walker a pleinement confiance en lui pour arrêter l’attaquant du PSG.

« Nous verrons samedi si, comme je l'espère, je suis le plus rapide. Qui sait ? ». Présent en conférence de presse ce mercredi, en marge du quart de finale face à l’équipe de France samedi prochain, Kyle Walker a forcément été interrogé sur Kylian Mbappé. Ce dernier impressionne depuis le début de la Coupe du monde, avec cinq buts inscrits. L’Angleterre comptera sur le latéral droit de Manchester City, réputé pour sa vitesse, afin de contenir l’attaquant du PSG.

« Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter »

En tout cas, Kyle Walker s’est montré très confiant, avant son duel avec Kylian Mbappé. « Les matches que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde »