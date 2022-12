Équipe de France : Au sommet de son art, Mbappé reçoit les louanges de Le Graët

Thomas Bourseau

Irrésistible avec l’Équipe de France depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé reçoit moult louanges de la presse locale et étrangère. Président de la FFF, Noël Le Graët s’est enflammé pour le numéro 10 de l’EDF ainsi que pour Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé marche sur l’eau depuis le début de la Coupe du monde. En attestent ses 5 buts et 2 passes décisives avec l’Équipe de France. Faisant l’unanimité dans la presse française et européenne après sa prestation XXL face à la Pologne (3-1), lui qui a été auteur d’un doublé et d’une passe décisive historique pour le 52ème but d’Olivier Giroud en Équipe de France, Mbappé est dans les bonnes grâces de Noël Le Graët.

«C'est une étoile dans ce Mondial»

« C'est un type exceptionnel. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est une étoile dans ce Mondial. Il lui suffit de cinq minutes pour renverser une situation. Il met des lucarnes, est beau à voir jouer, ne fait pas tout le match à 100 à l'heure, évidemment, mais il est au-dessus du lot ». a confié le président de la Fédération française de football au Figaro .

