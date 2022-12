Equipe de France : Giroud se lâche sur sa relation avec Mbappé

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce mardi, Olivier Giroud s'est notamment prononcé sur sa relation avec Kylian Mbappé. Il faut dire qu'après la passe décisive du second pour le premier, les deux attaquant se sont enlacés, une image qui a largement été commentée. Et le nouveau meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France ne tarit pas d'éloges pour son coéquipier.

Bien que tout n'ait pas toujours été idyllique entre eux, Olivier Giroud et Kylian Mbappé s'entendent à merveille depuis le début de la Coupe du monde comme en témoigne la passe décisive du Parisien pour le buteur de l'AC Milan contre la Pologne (3-1). C'est d'ailleurs la célébration de ce but lors de laquelle Kylian Mbappé saute dans les bras d'Olivier Giroud qui a été commentée. Et cela plaît au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Équipe de France : Après son coup gagnant, Macron dévoile son pronostic avant l'Angleterre https://t.co/wSsGItuUuR pic.twitter.com/S7QvbZ0IlS — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

«Il n’y avait rien de calculé»

« Il n’y avait rien de calculé, j’ai beaucoup rigolé sur les montages. Le sport de haut niveau nous offre de bons moments comme celui-là. Pour moi, ça voulait dire beaucoup. Tous les matchs sont difficiles à gagner, on sait combien c’est dur d’enchaîner. Ce but a été un énorme soulagement », lance Olivier Giroud en conférence de presse.

«Notre relation a toujours été bonne»