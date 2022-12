Equipe de France : L'Angleterre annonce la couleur pour contrer Mbappé

Thibault Morlain

Rendez-vous samedi à 20h pour assister au choc entre l'équipe de France et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Alors que les yeux seront notamment rivés vers Kylian Mbappé, en feu au Qatar, les Three Lions ont visiblement bien préparé leurs plans pour contrer le numéro 10 des Bleus. Dans le clan Southgate, on en a d'ailleurs dit plus à ce sujet.

Après avoir éliminé le Sénégal et la Pologne, l'Angleterre et la France vont donc se jouer une place pour le dernier carré de la Coupe du monde 2022. Champions du monde en titre, les Bleus peuvent compter sur un Kylian Mbappé exceptionnel depuis le début du tournoi, avec 5 buts déjà à son compteur. Pour les hommes de Gareth Southgate, on s'en remet notamment à Kyle Walker, le latéral droit de Manchester City est annoncé comme l'arme numéro 1 anti Mbappé. Mais un plan est également mis en place par les Three Lions pour tenter de museler au mieux le crack de Bondy.

Équipe de France : Droits à l’image, FFF… Le Graët vide son sac sur les frictions avec Mbappé https://t.co/2A7z7AdeSL pic.twitter.com/ZASXOUqtR1 — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Une préparation de 2 ans ?

L'horloge tourne avant ce rendez-vous entre l'Angleterre et l'équipe de France. Alors que les deux nations ont été fixées sur leur sort récemment, les Britanniques seraient visiblement prêts depuis un certain moment maintenant. En effet, ce mercredi, The Independent assure que cela ferait maintenant deux ans que la sélection de Gareth Southgate se préparerait pour affronter la France. Mais quid du facteur X Kylian Mbappé ? L'Angleterre a son plan.

Le plan anti Mbappé