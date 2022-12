Equipe de France : Voilà l'arme anti Kylian Mbappé de l'Angleterre

Thibault Morlain

Ce samedi, en quart de finale de la Coupe du monde, la France affrontera donc l'Angleterre. Du côté des Three Lions, on se méfie bien évidemment de Kylian Mbappé, qui est en feu depuis le début du tournoi au Qatar. Mais voilà que Gareth Southgate pourrait bien compter sur un homme capable d'arrêter Mbappé : Kyle Walker.

Kylian Mbappé est en feu depuis le début de la Coupe du monde. Auteur d'un doublé avec l'équipe de France contre la Pologne, le buteur des Bleus compte déjà 5 réalisations au Qatar. Il sera bien évidemment le danger numéro 1 face à l'Angleterre. Du côté des Three Lions, on se méfie de Mbappé, mais on a également confiance avant ce gros duel et pour cause. Alors que Kyle Walker est de retour avec la sélection de Gareth Southgate, le latéral droit de Manchester City est perçu comme le joueur idéal pour stopper celui du PSG. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Harry Redknapp pour L'Equipe .

« C'est le joueur qu'il faut contre Mbappé »

« Mbappé est dans une super forme, a marqué deux buts magnifiques contre la Pologne (3-1), mais je pense que l'Angleterre a l'arrière droit qu'il faut. Si je devais choisir dans n'importe quelle équipe du monde l'arrière droit pour jouer contre lui, je choisirais Kyle Walker. (...) Walker est fort, très rapide, puissant, c'est le joueur qu'il faut contre Mbappé. Et en plus, si Walker est malin, il y aura des moments dans le match où l'Angleterre aura la possession et il pourra en profiter pour monter », a d'abord assuré Redknapp à propos de ce duel à venir entre Mbappé et Walker.

« Si je devais jouer ma vie sur un arrière droit, ce serait Walker »