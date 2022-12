Équipe de France : L’Angleterre prépare un comité d’accueil pour Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois illustré face à la Pologne dimanche grâce à ses deux buts et sa passe décisive (3-1) et affrontera donc l’Angleterre samedi pour le compte du 1/4 de finale de la Coupe du monde avec l'Équipe de France. L’occasion pour The Three Lions de tenter un coup de poker tactique ?

Kylian Mbappé est sans contestation possible une menace pour chaque sélection encore en lice pour le titre de champion du monde au Qatar. Et la presse anglaise ne s’y est pas trompée. Après les qualifications respectives des Bleus et de l’Angleterre face à la Pologne (3-1) et le Sénégal (3-0) dimanche, The Times a ironisé sur le fait que Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions , avait bien fait de convoquer 3 latéraux droits pour se mesurer à Kylian Mbappé.

L’Angleterre craint l’intenable Kylian Mbappé

The Evening Standard est allé plus loin en expliquant que même avec Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker et le personnage de dessin-animé Bip-Bip, cela pourrait ne pas être suffisant pour arrêter Kylian Mbappé samedi prochain pour le 1/4 de finale de Coupe du monde opposant l’Équipe de France à l’Angleterre.

Équipe de France : Au Qatar, Kylian Mbappé chambre un joueur de l'OM https://t.co/MuEJ5VVLKX pic.twitter.com/g7Qm2uuyS7 — le10sport (@le10sport) December 6, 2022

Passer à cinq défenseurs pour Mbappé : le plan de l’Angleterre