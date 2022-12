Équipe de France : Dézingué en Angleterre, Lloris tient sa vengeance

Amadou Diawara

Avant le choc entre la France et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, Hugo Lloris s'est fait fracassé par la presse anglaise. Alors qu'il a poussé Harry Kane à la faute sur le deuxième penalty des Three Lions, le capitaine des Bleus tient sa vengeance.

Ce samedi soir, l'équipe de France avait la lourde tâche d'affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Lors des jours qui ont précédés ce choc, la presse britannique a dézingué Hugo Lloris, le capitaine des Bleus .

Hugo Lloris nous raconte ses 𝟮 𝗳𝗮𝗰𝗲-𝗮̀-𝗳𝗮𝗰𝗲 avec Harry Kane, son coéquipier en club 🥅⚽️L'interview complète de notre capitaine après la victoire ➡️ https://t.co/3CMdpugSUp#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wXOJg2jzRu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 11, 2022

«On se connaît tellement que je me dis qu’il va changer, mais...»

Toutefois, Hugo Lloris a su faire taire les critiques et répondre sur le terrain, étant l'un des grands artisans de la victoire des Bleus face à l'Angleterre (2-1). Alors qu'il a multiplié les arrêts (6 au total) contre les Three Lions , le capitaine français a également provoqué le loupé de Harry Kane sur penalty, comme il l'a révélé lui-même.

«Je pars du bon côté, donc il lève un peu et force le geste»