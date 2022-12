Equipe de France : Le bouleversant message d'Hugo Lloris pour... Harry Kane

Arthur Montagne

Vivement critiqué par la presse anglaise avant le quart de finale de Coupe du monde, Hugo Lloris a répondu de la meilleure des manières, à savoir en se montrant quasiment infranchissable. Le capitaine des Bleus a notamment parfaitement muselé son coéquipier à Tottenham Harry Kane. D'ailleurs après le match, le portier tricolore a rendu hommage à l'attaquant qu'il côtoie au quotidien.

C'était le duel tant attendu de ce quart de finale entre la France et l'Angleterre. Et il a tourné à l'avantage d'Hugo Lloris. En effet, le portier tricolore a écœuré Harry Kane en réalisant plusieurs arrêts décisifs. S'il ne peut rien sur le premier penalty de son coéquipier à Tottenham, le capitaine des Bleus a du apprécier de voir la frappe du meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise s'envoler loin au-dessus de ses buts sur le second penalty.

«Ce n'est jamais évident de voir un coéquipier en club si affecté»

Néanmoins, Hugo Lloris a reconnu être affecté par la situation d'Harry Kane, effondré d'avoir raté un penalty crucial. « Heureusement qu'il loupe son penalty. C'est bien pour la France mais pour moi, ce n'est jamais évident de voir un coéquipier en club si affecté à la fin du match », a confié le portier français, très proche de l'attaquant anglais qu'il côtoie au quotidien à Tottenham, avant de poursuivre.

«J'ai beaucoup d'estime pour Harry Kane»