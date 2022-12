Équipe de France : Lloris dézingué par la presse anglaise, le vestiaire de Deschamps monte au créneau

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur de l’Angleterre au terme d’un match irrespirable, l’équipe de France s’est qualifiée pour le dernier carré de cette Coupe du monde et affrontera le Maroc mercredi prochain. Considéré comme le point faible des Bleus par la presse anglaise en marge du match, Hugo Lloris a répondu sur le terrain. Après la rencontre, Aurélien Tchouaméni l’a défendu.

L’équipe de France a souffert mais comme souvent, l’équipe de France a eu le dernier mot ! Opposés à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, les Bleus se sont difficilement imposés 2-1. Après l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni, Harry Kane avait égalisé sur pénalty. C’est Olivier Giroud, encore lui, qui a offert la victoire aux siens en fin de match.

Revanche personnelle pour Lloris

Comme toujours, Hugo Lloris aura veillé sur ses cages. Très solide, le gardien de Tottenham était tout heureux de voir le second pénalty d’Harry Kane s’envoler dans le ciel qatari. Un plaisir personnel pour Hugo Lloris qui, avant la rencontre, avait été considéré comme le point faible des Bleus par la presse anglaise.

« C'est des conneries ! »