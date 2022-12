Equipe de France : Après l'Angleterre, Deschamps envoie un gros message au Maroc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France est en demi-finale grâce à sa victoire, au bout du suspense, face à l'Angleterre (2-1). Après cette rencontre, Didier Deschamps n'a pas souhaité s'enflammer. Le sélectionneur des Bleus est déjà concentré sur le prochain match face au Maroc, tombeur du Portugal ce samedi (1-0) et ne veut pas encore parler de possible doublé.

Il ne reste plus qu'une étape pour l'équipe de France avant la finale. Ce samedi, les Bleus ont passé l'étape anglais grâce à des buts d'Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud. Ils affronteront ce mercredi le Maroc, auteur encore d'un exploit face au Portugal (1-0). Interrogé sur cette rencontre en conférence de presse, Didier Deschamps a tenu à saluer la performance de ses adversaires..





Équipe de France : Après l'Angleterre, le vestiaire de Deschamps prévient le Maroc https://t.co/32yNKLq4lu pic.twitter.com/SvH8VeqMpE — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« On est en demie, on ne va pas se voir au bout »

« On est en demie, on ne va pas se voir au bout. On s'en rapproche, mais la prochaine étape, très importante pour nous permettre d'y croire, elle passe par mercredi. On va se satisfaire de ce qu'on a fait, mais pas s'en contenter. L'historique des tenants du titre était plutôt négatif jusque ici, on peut se satisfaire d'avoir inversé la tendance, c'est une très bonne chose » a confié le sélectionneur de l'équipe de France, qui se méfie grandement du Maroc.

« Il reste une marche importante à franchir mercredi »