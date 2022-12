Équipe de France : Tombeur de l’Angleterre, Tchouameni fait un énorme aveu

Hugo Chirossel

L’équipe de France a décroché son ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde. Les Bleus se sont imposés face à l’Angleterre ce samedi (2-1), grâce à des buts d’Olivier Giroud et d’Aurélien Tchouameni. Ce dernier, auteur de l’ouverture du score, a livré ses impressions après cette victoire et reconnaît qu'un groupe uni est en train de naître.

La France ne veut pas lâcher son titre de champion du monde. Opposés à l’Angleterre ce dimanche en quart de finale, les Bleus se sont imposés au terme d’une rencontre très disputée (2-1). Les hommes de Didier Deschamps ont ouvert le score dès la 17e minute de jeu par l’intermédiaire d’Aurélien Tchouameni sur une frappe forte des 25 mètres.

Giroud délivre la France

Mais le milieu de terrain du Real Madrid a ensuite été coupable de la faute qui a amené l’égalisation d’Harry Kane sur penalty. C’était sans compter sur Olivier Giroud, qui a redonné l’avantage à l’équipe de France à un quart d’heure de la fin du match. Aurélien Tchouameni s’est exprimé au micro de beIN Sports après la victoire des Bleus .

« Un groupe est en train de naître, on se sent bien, il faut continuer »