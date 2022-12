Équipe de France : Zidane, Deschamps… Coup de tonnerre chez les Bleus après l’Angleterre ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinedine Zidane n’a jamais caché sa volonté de prendre un jour les rênes de l’équipe de France, et le plus tôt sera le mieux pour l’ancien numéro 10, qui a déjà refusé plusieurs propositions afin de se tenir à la disposition de la FFF. Néanmoins, Didier Deschamps et Noël Le Graët pourraient perturber les plans de Zizou.

Didier Deschamps vit-il ses derniers jours en tant que sélectionneur de l’équipe de France ? La question se pose logiquement alors que celui-ci est engagé jusqu’au 31 décembre prochain. Cela fait plus de dix ans que Deschamps est à la tête des Bleus , et le bilan est forcément positif avec un Coupe du monde remportée et une finale à l’Euro, mais cela n’empêche pas un certain nombre de supporters et d’observateurs d’espérer le départ de l’actuel boss de l’équipe de France afin d’entamer un nouveau cycle avec Zinedine Zidane.

« Mon souhait, c'est que Didier reste », a déjà prévenu Le Graët

Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane a préféré rester en retrait du monde du football afin de se tenir à la disposition de la FFF pour succéder à Didier Deschamps, mais l’ancien meneur de jeu pourrait encore être contraint d’attendre avant d’entamer son deuxième chapitre avec les Bleus . Noël Le Graët a déjà prévenu que Didier Deschamps était maître de son destin s’il parvenait à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, une position réaffirmée cette semaine dans les colonnes du Figaro . « Vous insistez alors je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l’ami , a reconnu le président de la FFF. On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant (en cas d'élimination en quart de finale contre l'Angleterre), on discute. Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (le fief de Noël Le Graët) et on discutera. »

« Deschamps ne lâchera jamais le poste à Zidane, c’est clair et net »