Équipe de France : Giroud se lâche après la qualification contre l'Angleterre

La rédaction

Après un match insoutenable, l'Equipe de France s'est imposée (2-1) face à l'Angleterre et décroche son billet pour le dernier carré de la compétition. En demi-finale, les Bleus vont affronter le Maroc tandis qu'Olivier Giroud, de nouveau buteur ce samedi soir, est apparu extrêmement heureux et fier de son équipe après cette victoire.

Championne du monde en titre, l'Equipe de France entretient le rêve d'un deuxième titre consécutif. Face aux Anglais, les Bleus ont dû s'employer et Olivier Giroud a une nouvelle fois été décisif en inscrivant le deuxième but de l'Equipe de France, au moment où l'Angleterre poussait.

«Il faut toujours y croire»

Après la victoire de l'Equipe de France, Olivier Giroud s'est exprimé au micro de TF1 dans le Mag : « C'est extraordinaire, on a super bien bossé défensivement, ça ma rappelé la Belgique en 2018. Malheureusement on prend ce pénalty et après en fin de match on a su être dangereux. On en a une ou deux sur un centre de Kylian où Ousmane et moi on est bien placés. Il faut toujours y croire dans la vie, je savais que j'allais en avoir encore une autre et Grizi me met un super ballon, je suis super fier », a-t-il balancé alors qu'il a été nommé homme du match.

«Je suis super fier de cette équipe»