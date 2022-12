Coupe du monde 2022 : Les notes de l'équipe de France contre l'Angleterre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au terme d'une prestation difficile avec une grosse pression mise par les Anglais, l'équipe de France a su sortir vainqueur de ce choc face aux Three Lions (2-1) et affrontera mercredi le Maroc (20h) en demi-finale. Voici les notes des joueurs de Didier Deschamps.

Hugo Lloris (8) : Ciblé par la presse britannique comme le talon d'Achille des champions du monde en titre, Hugo Lloris a livré une partie de très haut niveau et apparaît comme le grand artisan de la qualification française pour les demi-finales. Serein dans sa cage, le capitaine des Bleus parvient rapidement à se montrer décisif après l’ouverture du score tricolore, repoussant le coup franc de Luke Shaw (20’) puis les frappes dangereuses d’Harry Kane (22’, 29’). Le portier de Tottenham entamera la seconde période comme il a disputé la première, avec une parade sur une tentative de Jude Bellingham (47’). Il ne parvient pas à stopper le penalty de Kane sur penalty (54’) mais restera solide jusqu’au bout du temps additionnel.



Théo Hernandez (4) : Le frère de Lucas a connu une soirée mouvementée en se faisant secouer par les attaquants anglais. Bukayo Saka a souvent pris l’avantage sur le latéral gauche, auteur de plusieurs gestes maladroit. Il y a évidemment sa grossière poussette offrant un second penalty aux hommes de Gareth Southgate (82’), mais également une mauvaise passe en retrait qui a profité à Harry Kane en début de partie (26’), bien que sans conséquence au final.



Raphaël Varane (6) : Le vice-capitaine des Bleus a été rassurant au côté de Dayot Upamecano. Propre dans son jeu, Varane a su résister à la pression mise par l’adversaire et réalise ainsi une prestation très convaincante.



Dayot Upamecano (5,5) : Solide, le défenseur est à l’origine du but d’Aurélien Tchouameni en taclant à la limite de la faute Saka (16’), de quoi permettre aux Bleus de partir en contre. Il donnera confiance aux siens avant la mi-temps avec une intervention rugueuse sur Kane (44’), mais ce dernier avait su inquiéter le joueur du Bayern Munich quelques minutes auparavant (22', 25'). Malgré quelques erreurs par la suite, Upamecano n’a pas craqué.



Jules Koundé (5,5) : Alors que l’on craignait le pire pour le défenseur central du FC Barcelone reconverti en latéral droit en remplacement de Benjamin Pavard, celui-ci a fait le travail et n’a pas vacillé malgré les offensives anglaises.



Aurélien Tchouameni (5) : Auteur du premier but avec une frappe puissante des vingt-cinq mètres qui trompe Pickford (17’), le joueur du Real Madrid s'est en revanche montré moins en réussite dans la bataille du milieu de terrain et provoque l’égalisation des Three Lions en taclant Bukayo Saka dans la surface. L’ancien monégasque a souvent manqué d’impact et sera encore en souffrance durant la seconde période. Une soirée contrastée pour lui.



Adrien Rabiot (6) : Propre dans son jeu, Adrien Rabiot n’a pas ménagé ses efforts sur le plan défensif malgré quelques pertes de ballon. Buteur en phase de poules, le joueur formé au PSG a parfois su se montrer dangereux, avec notamment une frappe juste après le but d’Harry Kane (55’).



Antoine Griezmann (8,5) : Omniprésent la plupart du temps dans ce quart de finale, le milieu relayeur de l’équipe de France a lui aussi été décisif dans cette qualification, crucial à la récupération et à la possession du ballon. Mais Griezmann a également été important sur les phases offensives, en témoignent ses deux offrandes pour Aurélien Tchouameni (17’) et Olivier Giroud (78’), faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (28).



Ousmane Dembélé (5,5) : Alors que les Anglais avaient prévu de maximiser leurs efforts sur Kylian Mbappé, l’attaquant du FC Barcelone était très attendu dans ce match. Au final, Dembélé n’a pas forcément été aussi dangereux qu’aurait pu l’espérer Didier Deschamps, mais il a tout de même su se montrer précieux sur certaines actions, tout en réalisant des efforts défensifs. Remplacé par Kingsley Coman (79’)



Kylian Mbappé (4,5) : Bien muselé par la défense anglaise, Kyle Wylker en tête, la star du PSG a attendu la 39e minute pour frapper au but, une volée qui ne trouve pas le cadre. Son duel avec le latéral droit de Manchester City l’a empêché pendant une bonne partie de la rencontre de trouver la faille, à quelques exceptions près comme ce centre fort en retrait qui n’a pas réussi à récupérer Ousmane Dembélé (57').



Olivier Giroud (6,5) : Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’a pas eu beaucoup l’occasion de s’illustrer, mais cela ne l’a pas empêché d’inscrire sa 53e réalisation sous le maillot bleu. Après avoir tenté de trouver la faille sur une tête à plusieurs reprises au cours de ce quart de finale (11’, 75’), Olivier Giroud voit d’abord sa frappe du gauche être repoussé par le portier anglais (77’) avant de trouver le chemin des filets (78’).