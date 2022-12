Equipe de France : Un cliché de Mbappé affole l'Angleterre, une polémique éclate

Arthur Montagne

D'abord buteur sur penalty, Harry Kane a eu une seconde occasion de ramener l'Angleterre au score contre l'équipe de France samedi soir. Mais le buteur de Tottenham a complétement manqué sa seconde tentative, permettant aux Bleus de s'imposer (2-1) et ainsi de filer en demi-finale. Et à la suite de l'échec d'Harry Kane, Kylian Mbappé a poussé un cri de soulagement qui n'a pas du tout plu aux Anglais.

C'est le cliché qui a fait le tour du monde. Après le penalty raté d'Harry Kane, Kylian Mbappé a hurlé de joie et célébrer comme s'il venait de marquer. Il faut dire que l'équipe de France a souffert face aux Anglais en quart de finale de la Coupe du monde. Après avoir ouvert le score grâce au Aurélien Tchouaméni, les Bleus ont vu les Three Lions revenir après un penalty d'Harry Kane. Et alors qu'Olivier Giroud avait redonné l'avantage aux Tricolores, l'attaquant de Tottenham a eu l'occasion d'égaliser une nouvelle fois sur penalty. Mais cette fois-ci, il a complétement échoué en envoyant sa frappe dans les tribunes. De quoi faire éclater de joie Kylian Mbappé.

Mbappe's reaction to Harry Kane's miss: pic.twitter.com/KEwSJNPfZA — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

L'Angleterre s'agace du comportement de Mbappé

Dans la presse anglaise, la réaction de Kylian Mbappé ne passe pas tu tout. « Saka posait plus de problèmes à la France que Mbappé à l'Angleterre », écrit par exemple le SUN , visiblement heureux que l'attaquant du PSG ait été bien muselé, avant de s'agacer de sa réaction après le penalty raté d'Harry Kane : « Un Mbappé fou de joie éclate de rire en voyant le ballon filer au-dessus de la barre. Les supporters anglais se sont énervés par son comportement . » Le tabloïd rapporte également quelques déclarations de fans britanniques, visiblement très remontés. « Mbappé montre quel type d'idiot il est », s'exclame l'un d'entre eux tandis qu'un autre s'offusque qu'il « rigole encore parce que tout le monde l'a encensé et il a été transparent pendant tout le match mais va quand même se qualifier ».

«Nous avons été agressifs, nous avons arrêté Mbappé »