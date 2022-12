Équipe de France : La drôle d’anecdote de Coman après la qualification des Bleus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du monde après sa victoire contre l’Angleterre (2-1), l’équipe de France affrontera le Maroc mercredi pour s’offrir une place en finale. Malgré la qualification, les Bleus ont eu peur, en témoigne la drôle d’anecdote de Kingsley Coman sur le penalty manqué d’Harry Kane.

Quatre ans après le triomphe en Russie, l’équipe de France a décroché sa qualification pour le dernier carré en venant à bout de l’Angleterre (2-1). Grâce à des buts d’Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud, les Bleus ont battu les Three Lions et défieront le Maroc en demi-finale mercredi prochain.

Kane a manqué son second pénalty

Une performance exceptionnelle pour les Bleus qui pourront tout de même remercier Harry Kane. Après avoir inscrit son premier penalty, le capitaine anglais a manqué le second. Pour son deuxième duel face à Hugo Lloris, l’attaquant de Tottenham a vu sa frappe s’envoler dans le ciel qatari.

«J'avais les chocottes sur le penalty de Kane»