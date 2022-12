Équipe de France : Blessé, un cadre du Maroc envoie un message aux Bleus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà touché face à l’Espagne, Romain Saïss était tout de même titulaire pour le quart de finale face au Portugal. Cette fois, le capitaine des Lions de l’Atlas a dû quitter ses partenaires avant l’heure de jeu. Incertain pour le choc face aux Bleus, le défenseur de Besiktas est revenu sur sa blessure.

Le Maroc a écrit une nouvelle page de son histoire. Samedi, face au Portugal, les Lions de l’Atlas se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Youssef En Nesyri. Derrière, le Maroc a tenu bon en résistant aux nombreuses offensives portugaises. Premier pays africain à se qualifier dans le dernier carré d’une Coupe du monde, le Maroc affrontera l’équipe de France, championne du monde en titre, mercredi prochain.

Romain Saïss est sorti sur blessure

Contraint de sortir sur blessure à la 57ème minute, Romain Saïss est incertain pour le choc face aux Bleus . Le capitaine marocain, déjà touché contre l’Espagne, n’a pas pu finir la rencontre. Le défenseur central de Besiktas est tout de même revenu sur son état de forme après la qualification historique des siens.

«Je vais tout faire pour être là»