Équipe de France : Kane se loupe, la folle réaction de Mbappé

Arnaud De Kanel

L'équipe de France a pu compter sur sa bonne étoile pour se défaire péniblement de l'Angleterre (2-1). Miraculés, les Bleus ont vu Harry Kane rater son pénalty alors que l'Anglais avait la balle de l'égalisation entre ses pieds. En envoyant son ballon dans les tribunes, l'attaquant de Tottenham a fait hurler Kylian Mbappé.

Les Bleus ont eu chaud mais c'est passé. Olivier Giroud venait donner un bon bol d'air frais en redonnant l'avantage aux siens alors qu'il s'apprêtait à sortir. Mais voilà, seulement quelques minutes plus tard, Theo Hernandez a commis une grosse faute sur Mason Mount et l'arbitre a désigné le point de pénalty. Harry Kane s'en est chargé mais l'a raté, pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé.

Kane tire au dessus

S'il n'a pas tremblé en transformant le premier, Harry Kane s'est liquéfié sur le second pénalty. Le capitaine des Three Lions a envoyé son ballon dans le ciel de Doha et les Bleus ont gardé l'avantage.

Mbappe's reaction to Harry Kane's miss: pic.twitter.com/KEwSJNPfZA — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Mbappé jubile