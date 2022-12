Equipe de France : Le clan Mbappé révèle l’énorme erreur de l’Angleterre

Thibault Morlain

Avant le choc entre la France et l’Angleterre en Coupe du monde, tous les regards étaient braqués sur Kylian Mbappé et le duel avec Kyle Walker. Effrayés par le numéro 10 des Bleus, les Three Lions avaient mis un plan en place pour le museler. Une erreur aux yeux de sa mère de Mbappé…

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé est en feu. Auteur de 5 buts, l’attaquant de l’équipe de France est l’arme numéro 1 des Bleus et forcément, l’Angleterre était sur ses gardes avant d’affronter Mbappé. Gareth Southgate avait alors mis un plan en place pour contrer le joueur du PSG, comptant notamment sur Kyle Walker pour cela.

Mbappé muselé par l’Angleterre

Focalisée sur Kylian Mbappé, l’Angleterre a réussi à mettre en échec l’attaquant de l’équipe de France. En effet, le joueur de Didier Deschamps a été très discret durant les 90 minutes. Mais à côté de cela, d’autres menaces ont frappé les Three Lions, à commencer par Olivier Giroud, auteur du but qui a assuré la qualification des Bleus.

« L’équipe de France ce n’est pas que Kylian »