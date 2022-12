Équipe de France : Deschamps a organisé une réunion cruciale avant l'Angleterre

Amadou Diawara

Avant d'affronter l'Angleterre ce samedi soir, Didier Deschamps aurait mis un plan bien précis en place. Et pour faire passer ses consignes à ses joueurs, le sélectionneur des Bleus aurait décidé d'organiser une réunion au sommet avec ses onze joueurs titulaires. Une stratégie qu'il avait déjà employée lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Après avoir surclassé la Pologne, l'équipe de France avait la lourde tâche de se frotter à l'Angleterre ce samedi soir en quart de finale de la Coupe du Monde. Et heureusement pour les Bleus , ils ont réussi à l'emporter 2-1 malgré deux penaltys concédés.

Deschamps a mandaté son staff d'analyser les défauts anglais

D'après les indiscrétions de RMC Sport , Didier Deschamps aurait préparé le duel face à l'Angleterre avec minutie. En effet, le sélectionneur des Bleus aurait demandé à ses analystes vidéos - Eric Dubray et Thierry Marszaleken - d'identifier les défauts et les qualités des Three Lions , avant de communiquer sa stratégie à une partie de ses joueurs.

Deschamps a réuni ses titulaires pour dévoiler son plan d'action