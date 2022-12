Équipe de France : L’énorme annonce de Le Graët sur l’avenir de Deschamps

La rédaction

Grâce à sa victoire (2-1) contre l'Angleterre en quart de finale, l'Equipe de France s'est qualifiée pour le dernier carré de la compétition. En demi-finale, les hommes de Didier Deschamps vont affronter le Maroc, sensation de ce Mondial. Pour le sélectionneur français, le contrat est rempli et son avenir lui appartient désormais.

Après un match insoutenable, l'Equipe de France s'est imposée (2-1) contre l'Angleterre en quart de finale. Les Bleus entretiennent le rêve d'un deuxième sacre mondial consécutif mais pour cela, il faudra d'abord se défaire du Maroc. Un défi supplémentaire pour Deschamps, qui pourrait bien poursuivre à la tête de l'Equipe de France puisque celui-ci a rempli l'objectif fixé par Noël Le Graët pour cette Coupe du monde.

«La décision lui appartenait si on était dans le dernier carré»

Cette qualification en demi-finale est une preuve supplémentaire que Didier Deschamps est une machine à gagner. Un sélectionneur précieux qui pourrait bien poursuivre l'aventure sur le banc des Bleus alors que son bail arrive à expiration : « Si je vais proposer comme prévu un contrat à DD ? Ah oui. La décision lui appartenait si on était dans le dernier carré, donc on se verra à Guingamp dans quelques jours », a confié Noël Le Graët sur la chaîne l'Equipe avant d'ajouter : « S’il va dire oui ? Ça lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, c’est pas facile. J’espère qu’il dira oui, mais ça mérite toujours une réflexion, surtout de sa part. »

«L'objectif est atteint»