Coupe du monde 2022 : Avant le choc contre l'équipe de France, le Maroc reçoit un message de... Shakira !

En venant à bout du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde (1-0), le Maroc est entré dans l'histoire en devenant la première sélection africaine à entrer dans le dernier carré d'un Mondial. Un exploit majeur pour les Lions de l'Atlas qui croiseront la route de l'équipe de France mercredi soir afin de tenter de décrocher un billet pour la finale. Cela valait bien un message de Shakira.

C'est la sensation de cette Coupe du monde. Après avoir éliminé la Belgique en phase de groupes et créé la surprise en huitième de finale en sortant l'Espagne aux tirs-au-but, le Maroc a poursuivi sur sa lancée en dominant le Portugal en quart de finale (1-0). Et ce n'est pas un mince exploit puisque c'est la première fois qu'une nation africaine se hisse dans le dernier carré d'une Coupe du monde.

This time for Africa!! 👏🇲🇦 #WorldCup — Shakira (@shakira) December 10, 2022

Et cela valait bien un hommage de Shakira. Sur son compte Twitter , la star colombienne a écrit : « This time for Africa ». Il s'agit évidemment d'une référence à sa chanson Waka Waka , hymne officiel de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, la première et toujours unique sur le sol africain.

Le Maroc devra faire tomber la France

Placent désormais aux demi-finales et le Maroc défiera l'équipe de France, tombeur de l'Angleterre en quart de finale (2-1). En cas de qualification, les Lions de l'Atlas entreront évidemment encore plus dans l'histoire du football africaine.