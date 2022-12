Coupe du monde 2022 : Aucun doute, ce sont les flops des quarts de finale

Arnaud De Kanel

Les quarts de finale ont rendu leur verdict ! Grâce à sa victoire sur l'Angleterre, l'équipe de France a rallié le dernier carré du Mondial et retrouvera le Maroc, tombeur du Portugal. Grand favori, le Brésil a également chuté. Plusieurs stars ont déçu, le 10 Sport vous dresse sa liste des plus gros flops de ces quarts.

Cette Coupe du monde est palpitante. Elle nous a encore réservé de magnifiques surprises avec la qualification héroïque de la Croatie face au Brésil de Neymar, mais encore celle du Maroc sur le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'Argentine de Lionel Messi s'est faite peur mais elle sera au rendez-vous des demis, comme les Bleus de Kylian Mbappé. L'heure est au bilan désormais et certains joueurs ont déçu.

Coupe du monde 2022 : Messi entre dans l’histoire, il reçoit un message fort https://t.co/08LFoxSs6U pic.twitter.com/d7GDgyG8iY — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Marquinhos dans tous les mauvais coups

La poisse suit Marquinhos. Présent dans toutes les remontadas subies par le PSG, le défenseur brésilien a connu une nouvelle désillusion au Qatar. C'est lui qui détourne malencontreusement la frappe de Petkovic dans les cages brésiliennes. Il avait pourtant longtemps cadenassé Kramaric. Or, il a craqué une première fois en écopant d'un jaune à la 77'. Comme si sa déviation n'était pas suffisante, c'est lui qui a manqué le dernier tir au but brésilien en envoyant le ballon sur le poteau, éliminant ainsi la Seleçao .

van Dijk trop juste

Ce n'est plus le même Virgil van Dijk depuis son retour de blessure. Le défenseur de Liverpool, moins impérial qu'avant, est en retard sur l'ouverture du score argentine. Il n'est pas parvenu à stopper Molina, servi sur un plateau par Messi. Un peu mieux sur la fin, c'est pourtant lui qui a manqué le premier pénalty néerlandais. A noter les prestations ratées de Memphis Depay, Daley Blind et encore Steven Bergwijn.

Ronaldo impuissant, Dias, Costa et Ramos sont passés à travers

Le cataclysme s'est produit pour le Portugal, incapable de faire sauter le verrou marocain. Héros de tout un peuple face à la Suisse, Gonçalo Ramos n'a pas confirmé les grands espoirs placés en lui et il symbolise bien cette déroute portugaise en attaque. Invisible, il a été remplacé par Rafael Leao (69'). Remplaçant, Cristiano Ronaldo pensait sauver son pays, mais il est sorti par la petite porte, en pleurs. Il ne s'est crée qu'une seule occasion, repoussée par l'infranchissable Bounou en toute fin de match. On attendait mieux du quintuple Ballon d'Or qui a vu son dernier rêve s'envoler.



L'ancien attaquant de Manchester United n'a pas été aidé par sa défense. L'unique but de la rencontre est concédé suite à une erreur monumentale des Portugais Diogo Costa et Ruben Dias. Le premier a totalement manqué sa sortie, lui qui affichait depuis le début du tournoi une fébrilité qu'on ne lui connait pas à Porto. Le second a été battu dans les airs par El-Nesyri. Plus inquiétant pour Dias, il a été dans l'ombre du vétéran Pepe, toujours aussi conquérant.

Hernandez a frôlé la correctionnelle