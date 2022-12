Coupe du monde 2022 : Battus par l'équipe de France, les Anglais hallucinent

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tombeuse du Sénégal en huitième de finale, l’Angleterre n’a rien pu faire face à l’équipe de France. Le pénalty manqué d’Harry Kane en fin de rencontre a quasiment anéanti les espoirs anglais. Après la rencontre, Gareth Southgate a estimé que ses joueurs méritaient mieux. Pendant ce temps, l’attaquant de Tottenham n’a pas caché sa tristesse.

Quatre ans après avoir souffert contre la Belgique, c’est l’Angleterre qui a donné du fil à retordre à l’équipe de France. Mais à la fin, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Malgré l’ouverture du score d’Aurélien Tchouaméni, les Three Lions avaient parfaitement réagi en égalisant sur pénalty par Harry Kane. Olivier Giroud a redonné l’avantage aux Bleus et dans la foulée ou presque, Kane a manqué son second pénalty de la rencontre.

«La performance méritait plus»

Une issue dramatique pour les Anglais qui espéraient plus. « La performance méritait plus, mais bien sûr les buts sont décisifs. J'ai juste dit aux joueurs qu'ils n'auraient pas pu donner plus, ils ont vraiment bien joué contre une équipe de haut niveau. Les marges sont minces. La façon dont ils ont progressé en tant qu'équipe tout au long du tournoi a été merveilleuse », a regretté Gareth Southgate dans des propos relayés par Foot Mercato .

«C’est comme recevoir un coup en plein dans le menton»