Coupe du monde 2022 : Après la défaite contre l'équipe de France, l'Angleterre crie au scandale

Arnaud De Kanel

Une fois de plus, l'Angleterre ne remportera pas la Coupe du monde. Battus par les Bleus, les Anglais l'ont mauvaise et pestent après l'arbitrage. L'arbitre Wilton Pereira Sampaio est sévèrement pointé du doigt de l'autre côté de la Manche et il n'a pas été épargné par les joueurs et les observateurs.

Que ce fut dur ! Après une rencontre dominée par l'Angleterre, l'équipe de France de Didier Deschamps s'est imposée grâce à des réalisations d'Aurélien Tchouaméni et d'Olivier Giroud. Selon les Anglais, les Bleus ont profité de certaines décisions litigieuses de l'arbitre Wilton Pereira Sampaio. Ils n'en reviennent toujours pas.

Après l’Angleterre, la France va-t-elle remporter la Coupe du monde ? https://t.co/cVy9JyMmrm pic.twitter.com/lN8tovLldv — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

La presse anglaise se paie l'arbitre

Le mécontentement anglais s'est manifesté, entre autre, dans la presse. Sky Sport a noté l'arbitre et lui a attribué la note de 1 ! « A réalisé une bonne décision tout le match pour le premier penalty (accordé à Saka). A oublié un carton rouge pour Hernandez, une faute sur Kane qui était à la limite de la ligne, une faute sur Saka sur l'ouverture du score de la France et comment diable Rabiot a échappé à un carton jaune... » écrit le média britannique. L'ancien joueur des Three Lions Gary Neville, désormais consultant, hallucine de ce qu'il a vu : « Il a fait un match digne d'un cauchemar absolu. C'est une blague d'arbitre. Je ne dis pas que tout a provoqué la défaite de l'Angleterre, les gens diront que ce sont des excuses, mais c'est juste un mauvais arbitre, mal classé. »

«Il n'était pas là où il aurait dû être»