Equipe de France : Deschamps donne rendez-vous pour son avenir

Arthur Montagne

Qualifiée pour le demi-finales de la Coupe du monde, l'équipe de France défiera le Maroc afin de tenter de poursuivre son chemin vers la quête d'une troisième étoile. Mais cela offre surtout la possibilité à Didier Deschamps d'être le seul décisionnaire en ce qui concerne son avenir. Et si le sélectionneur des Bleus se concentre exclusivement sur la demi-finale qui attend son équipe, il se réjouit d'avoir le choix concernant son avenir.

Au terme d'un match sous haute tension et d'une grande intensité, l'équipe de France a dominé l'Angleterre afin d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite, et la septième de l'histoire des Bleus. Dans le dernier carré, les Tricolores défieront la grande surprise de la compétition, à savoir le Maroc avant de retrouver l'Argentine ou la Croatie soit en finale, soit pour le match pour la troisième place. Et comme le rappelait récemment Noël Le Graët, cela offre le luxe à Didier Deschamps d'être le seul décideur concernant son avenir.

Objectif atteint pour les Bleus

« On a un objectif clair: les demi-finales. J'ai toujours dit que s'il atteignait ce palier, la décision lui appartenait. Avant (en cas d'élimination en quart de finale contre l'Angleterre), on discute. Est-ce qu'il aura envie de continuer ? Quels sont les problèmes qui peuvent se soulever ? Même si on est à un niveau élevé, la moindre défaite amène un flot de critiques… Dans tous les cas, on passera une petite journée à Guingamp (le fief de Noël Le Graët) et on discutera », confiait le président de la FFF dans les colonnes du Figaro ces jours-ci.

«J'ai la main, donc je déciderai»