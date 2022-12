Coupe du Monde 2022 : Messi, Neymar, Maroc... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Le Mondial au Qatar bat son plein. Ce vendredi, Lionel Messi et l'Argentine ont rallié le dernier carré tandis que Neymar et le Brésil se sont fait éliminés. Pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Dans l'histoire, le Maroc lâche un énorme message pour la suite

Pour la première fois de l’histoire, une sélection africaine sera en demi-finale d’une Coupe du monde. Après avoir éliminé l’Espagne, le Maroc a battu le Portugal ce samedi (1-0) en quart de finale et s’est qualifié pour le prochain tour du Mondial 2022. Après la rencontre, Walid Regragui s’est livré sur cet exploit. « On est tombés sur une grande équipe du Portugal. Nous, on tire au max, le capitaine s’est blessé mais tout le monde se bat. Je leur ai dit avant le match qu’il fallait écrire l’histoire de l’Afrique, c’est chose faite. On progresse, on avance avec nos qualités. On a créé un état d’esprit pour rendre ce peuple heureux. On se demandait quand on pouvait passer ce palier, c’est chose faite aujourd’hui. Ce n’est pas fini », a confié le sélectionneur marocain au micro de beIN Sports .



Argentine : Messi et les siens fulminent contre l'arbitrage

Ça a chauffé entre l'Argentine et les Pays-Bas vendredi soir. Dans un match ultra tendu, l'arbitre de la rencontre, Mateu Lahoz, a distribué 16 cartons jaunes. Lionel Messi et les Argentins étaient furieux après la rencontre. « On ne pensait pas arriver jusqu'aux tirs au but, on a trop souffert du scénario mais ce sont des quarts de finale de Coupe du monde. On a dû souffrir mais on a réussi à s'en sortir. On a montré qu'on savait jouer, à chaque match, avec la même envie et intensité, l'envie de se battre. Même si on est fatigué, on court pour tous ces supporters qui nous accompagnent. J'étais très déçu lors de l'égalisation, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n’était pas à la hauteur » a lâché la Pulga .



Un clash a éclaté entre Messi et Weghorst

La tension était palpable entre l'Argentine et les Pays-Bas. En zone mixte, Lionel Messi s'est emporté auprès de Wout Weghorst, l'attaquant néerlandais. « Tu regardes qui ? Imbécile » a lancé l'attaquant du PSG. Le Néerlandais a rétorqué : « Je voulais lui serrer la main après le match, j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur mais il a jeté ma main sur le côté et ne voulait pas me parler, mon espagnol n'est pas très bon mais il m'a dit des mots irrespectueux et cela me déçoit, vraiment déçu. » Cette rencontre fera date dans l'histoire du Mondial.



Brésil : Neymar prêt à dire stop avec la Seleçao ?

A la surprise générale, le Brésil a été éliminé par la Croatie, emmenée par un Livakovic des grands soirs. Abattu, Neymar laisse planer le doute sur son futur en sélection. « Cela ressemble à un cauchemar, je ne peux pas croire à ce qu'il se passe. Cette défaite fera mal encore longtemps. Je tiens à remercier les supporters brésiliens pour leur soutien, leur affection, leur respect. C'est le football, ça arrive. Il est temps désormais de rentrer à la maison, de pleurer et d'encaisser la défaite » a avoué le numéro 10.



France : Southagte a pensé à un ultime plan pour contrer Mbappé

L'Equipe révèle que le sélectionneur des Three Lions s'apprêtait à briser la bonne dynamique actuelle de son équipe en optant pour un 3-4-3 qui aurait permis une prise à deux sur l'attaquant parisien. Finalement, Gareth Southgate devrait opter pour son 4-3-3 habituel. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé ?



