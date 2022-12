Coupe du monde 2022 : Messi provoque un départ aux Pays-Bas

Arnaud De Kanel

Le huitième de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas a tenu toutes ses promesses. Les Néerlandais ont chuté de justesse aux tirs au but après avoir mené la vie dure à Lionel Messi et sa bande. L'attaquant du PSG aura eu raison de la tête de Louis van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, qui a annoncé son départ juste après l'élimination de son équipe.

Ce vendredi fera date dans l'histoire de la Coupe du monde. Un peu plus tôt dans la journée, la Croatie faisait tomber le Brésil de Neymar aux tirs au but, le tout avant le match dingue entre les Pays-Bas et l'Argentine. Lionel Messi et son équipe se sont fait peur mais ils seront bien au rendez-vous des demies. C'était en revanche la défaite de trop pour Louis van Gaal.

Coupe du monde 2022 : La terrible annonce de Neymar après le fiasco du Brésil https://t.co/Pjg2Ozzyyy pic.twitter.com/4j6cQyRlDK — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Louis van Gaal quitte son poste

Annoncé sur le départ avant le début du Mondial, Louis van Gaal a mis fin au débat en conférence de presse après l'élimination face à l'Argentine. « Je ne continuerai pas comme coach de la sélection des Pays-Bas. Je suis très fier. J'ai amené beaucoup de jeunes joueurs pour qu'ils apprennent. On a formé un groupe et quand je regarde derrière, je vois quelque chose de très positif » a-t-il déclaré.

Son remplaçant déjà connu

Les Pays-Bas seront désormais entrainés par Ronald Koeman. L'ancien coach du Barça prendra ses fonctions le 1er janvier. Une nouvelle victime de plus pour Messi.