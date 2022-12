Coupe du Monde 2022 : Sensation au Qatar, la Croatie élimine le Brésil

Amadou Diawara

Ce vendredi après-midi, le Brésil et la Croatie ont dû se départager aux tirs au but après s'être neutralisés pendant 120 minutes de jeu. Et malheureusement pour Brésil, la Croatie a été plus forte dans cet exercice. Qualifiés, les Croates affronteront l'Argentine ou les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du Monde.

