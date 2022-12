Top 5 des plus grands quarts de finale de l’équipe de France en Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son succès contre la Pologne (3-1) en huitièmes de finale du Mondial au Qatar, l’équipe de France retrouve l’Angleterre pour tenter d’obtenir une place dans le dernier carré de cette édition 2022. Une rencontre inédite dans une phase finale d’un grand tournoi, mais les Bleus connaissent déjà l’odeur d’un quart de finale de Coupe du monde. Le 10 Sport vous propose de revivre les cinq plus grands moments tricolores à ce stade de la compétition.

Grâce en grande partie à Kylian Mbappé, auteur d’une prestation renversante contre la Pologne (3-1), l’équipe de France a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus vont affronter l’Angleterre en phase finale d’un grand tournoi samedi, et tenter de poursuivre leur aventure au Qatar. Désormais, la France est une habituée de ce type de rendez-vous puisqu’elle s’apprête à disputer son huitième quart de finale de son histoire dans la compétition. Le10Sport vous propose un top 5 des plus grandes rencontres de la sélection tricolore.

1/ Brésil-France de 1986 (1-1, 3 tab 4)

Au Jalisco de Guadalajara, l’équipe de France ne sait pas encore qu’elle s’apprête à disputer en ce 21 juin 1986 une rencontre qui deviendra mythique, qualifiée de « match du siècle ». Quatre ans après avoir connu un traumatisme à Séville avec l’élimination en demi-finale contre la RFA aux tirs au but (3-3, 4-5 t.a.b) et l’attentat d’Harald Schumacher sur Patrick Battiston, les Bleus espèrent tourner la page au Mexique et croisent en quart la route du Brésil, mené par Zico et Socrates. Cela démarre mal puisque la Seleção ouvre rapidement la marque par l’intermédiaire de Careca (17e), mais l’équipe d'Henri Michel recolle grâce à Michel Platini (40e), un score qui n’évoluera plus jusqu’à la fin malgré un penalty accordé aux Auriverde , frappé par Zico mais stoppé par Joël Bats. « Dans ma tête, cela va très vite : Zico utilise beaucoup l'intérieur du pied, je me suis dit qu'il allait certainement ouvrir son pied, j'ai attendu le dernier moment pour partir sur ma gauche et il s'est avéré que j'ai arrêté ce penalty-là. Je viens de répondre à une interview pour TV Globo, ils m'ont dit que j'avais brisé la légende de Zico , savoure toujours l’ancien portier des Bleus , interrogé en 2016 par Eurosport . D'ailleurs, tous les joueurs brésiliens que j'ai côtoyés, Leonardo, Ricardo, Valdo, Caçapa, Juninho… m'en ont parlé. Sonny (Anderson) me dit encore souvent que j'ai fait pleurer le Brésil et que j'ai brisé un mythe ! »



Joël Bats se montrera encore décisif lors de la séance de tirs au but, au cours de laquelle il repousse cette fois-ci la frappe de Socrates et voit la tentative de Julio César s'écraser sur le poteau. « J'avais vu Socrates marquer un penalty lors du premier tour contre la Pologne en s'arrêtant dans sa course d'élan puis en frappant croisée en hauteur. Avant qu'il ne s'élance pour le premier tir au but, je me suis dit : 'Attends, ne bouge pas, ne lui donne pas de solution et pars comme s'il allait frapper de la même façon.' Et j'ai repoussé ce tir au but sur ma droite avec la main opposée, comme je l'avais imaginé », analyse Bats. Alors que Michel Platini loupe lui aussi sa tentative, c’est finalement Luis Fernandez qui délivrera les siens (1-1, 3 tab 4).

2/ Brésil-France de 2006 (0-1)

En 2006, le Brésil et la France se défient une nouvelle fois pour obtenir une place dans le dernier carré de la Coupe du monde en Allemagne. Entre-temps, les Bleus ont battu les Auriverde lors de la finale de 1998. Une odeur de revanche plane alors du côté de Francfort-sur-le-Main, mais Zinedine Zidane ne laisse aucune chance à Ronaldo, Roberto Carlos, Kaka ou encore Ronaldinho. Le numéro 10 des Bleus livre ce jour-là une prestation flamboyante, sans doute la plus belle de sa carrière, et multiplie les gestes de grande classe. « Zidane était le magicien du match », reconnaîtra par la suite Pelé. Une rencontre historique durant laquelle le Ballon d’Or 98 délivrera son unique passe décisive pour Thierry Henry, seul buteur (57e, 1-0), alors qu’il jouait blessé.



« Je me blesse en fait contre l'Espagne (en huitième de finale). Je me blesse en marquant le troisième but en fin de rencontre. J'ai une boule sur la cuisse. Personne ne l'a presque su. Je passe des examens. Ils me disent que je ne joue pas contre le Brésil... Je dis : ''Quoi ? Hors de question que je ne puisse pas jouer contre le Brésil !'' », a récemment déclaré Zidane dans L’Equipe au sujet de ce qu’il considère comme « l'un de [ses] plus beaux matches en Bleu ». « Le staff médical a tout fait pour que je joue parce que je voulais absolument jouer ce match. Et j'ai joué ! Chaque match pouvait être mon dernier. J'avais tellement ça dans la tête qu'il était impossible que je ne joue pas contre le Brésil. Je voulais profiter de chaque seconde. »

3/ Italie-France de 1998 (0-0, 3 tab 4)

Lors de son épopée de 1998, l’équipe de France défie l’Italie en quart de finale. Après avoir obtenu leur qualification aux dépens du Paraguay grâce à la règle du but en or (1-0), les hommes d’Aimé Jacquet vont encore souffrir face à la Squadra Azzurra , un adversaire bien connu de nombreux joueurs français évoluant en Serie A, à l’instar de Youri Djorkaeff (Inter), Lilian Thuram (Parme) ou encore Zinedine Zdane et Didier Deschamps (Juventus). Au terme d’un match nul et vierge, les deux équipes doivent se départager aux tirs au but, exercice dans lequel triomphera la France malgré la tentative ratée de Bixente Lizarazu, deuxième tireur des Bleus . L’arrêt de Fabien Barthez sur Demetrio Albertini puis l’échec de Luigi Di Baggio permettront aux tricolores d’affronter la Croatie en demi pour une autre confrontation rentrée dans la légende.

4/ France-Irlande du nord de 1958 (4-0)

Vingt-ans après le premier quart de finale de Coupe du monde de son histoire, l’équipe de France défie l’Irlande du Nord en 1958 avec notamment Raymond Kopa et Just Fontaine dans ses rangs. Ce dernier réalise un Mondial historique avec un record de buts inégalés, 13 réalisations au cours du parcours des Bleus , et profitera de ce quart pour inscrire un doublé (55e, 63e). Maryan Wisniewski (44e) et Roger Piantoni (68e) marqueront les deux autres buts des Bleus . Ces derniers chuteront en demi contre le Brésil (5-2) mais décrocheront la troisième place en battant la RFA (6-3), grâce au quadruplé de Just Fontaine.

5/ Uruguay-France de 2018 (0-2)

Moins légendaire que le quart contre le Brésil en 1986, moins flamboyant que la prestation de Zidane et ses coéquipiers en 2006, moins symbolique que la rencontre remportée face aux Italiens en 1998, le quart de 2018 contre l’Uruguay n’en reste pas moins déterminant pour une équipe qui décrochera sa deuxième étoile quelques jours plus tard face à la Croatie. Grâce à des buts de Raphaël Varane (40e) et Antoine Griezmann (61e), les hommes de Didier Deschamps viennent à bout de la meilleure défense de la compétition à ce moment et remportent un match engagé physiquement en se montrant solide à l’arrière, Hugo Lloris réalisant notamment l’un des arrêts de cette édition 2018 en repoussant au pied de son poteau la tête de Martin Caceres (44e). Une robustesse défensive qui deviendra la marque de fabrique française dans ce sacre en Russie.