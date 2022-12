Coupe du monde 2022 : Insulté par Lionel Messi, il lâche une grande réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Wout Weghorst aurait pu être le héros des Pays-Bas. Le buteur du Besiktas a permis à sa sélection de revenir au score et d'aller arracher la séance des tirs au but. Mais cela n'a pas suffi puisque c'est l'Argentine qui a maitrisé, le mieux, l'exercice. Après la rencontre, le joueur néerlandais a été insulté par Lionel Messi en zone mixte. Sa réponse n'a pas tardé.

Le choc entre les Pays-Bas et l'Argentine a tenu toutes ses promesses. L' Albicéleste pensait tenir sa qualification pour les demi-finales du Mondial après avoir crée un écart de deux buts. Mais c'était sans compter sur Wout Weghorst. Entré en cours de seconde période, l'attaquant du Besiktas a permis à son pays de revenir au score et d'arracher les prolongations (2-2). La tension était à son comble sur le terrain et les échauffourées se sont poursuivies jusqu'à la séance de penaltys, remportée finalement par l'Argentine de Lionel Messi.

« Le numéro 19 (Weghorst) est venu et a commencé à nous provoquer ».

Le joueur du PSG était sur un nuage après sa victoire sur les Pays-Bas, mais était toujours très remonté contre l'entraîneur néerlandais, Louis Van Gaal, mais aussi contre certains joueurs, comme Wout Weghorst. Alors qu'il accordait un entretien à la presse argentine, Messi s'est adressé au buteur. « Tu regardes qui ? Imbécile » a-t-il déclaré. La Pulga a ensuite justifié sa colère. « Je n’aime pas les gens qui parlent avant le match. Le numéro 19 (Weghorst) est venu et a commencé à nous provoquer, nous dire des choses. L’entraîneur n’a également pas été respectueux » a déclaré Messi à TYC Sports.

« Il m'a dit des mots irrespectueux et cela me déçoit »